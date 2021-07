Vom 26. Juli bis 13. August im Solegarten in Kevelaer : Das Programm der Atempause im Überblick

Kevelaer Vom 26. Juli bis 13. August gibt es bei der Atempause 80 Kurse und Angebote. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings muss man sich anmelden.

Aktiv und bewegt 60+, 9 bis 10 Uhr

Dance into balance, 10 bis 11 Uhr

Hula Hoop, 17 bis 17.45 Uhr

Achtsamkeit im Alltag, 18 bis 19 Uhr

WingTsun Selbstverteidigung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, 19 bis 20 Uhr



Freitag, 30. Juli

Liebscher Bracht, 9 bis 10 Uhr

Functional-Training, 10 bis 11 Uhr

Kneipp-Einführung (Kneipp-Tretbecken), 17 bis 18 Uhr

Tai- Chi, 18 bis 19 Uhr

Yin Yoga, Kundalini Yoga, Bodyarchitecture, 19 bis 20 Uhr



Montag, 2. August

Yin Yoga, Kundalini Yoga, Bodyarchitecture, 9 bis 10 Uhr

Rehasport für Jeden, 9 bis 10 Uhr

Fit mit Rollator, 10 bis 11 Uhr

Boule, 17 bis 18 Uhr

Bewegungsförderung 65+, 18 bis 19 Uhr

Dynamik Yoga, 19 bis 20 Uhr



Dienstag, 3. August

Kneipp-Einführung (Kneipp-Tretbecken), 10 bis 11 Uhr

Aquagymnastik (Freibad), 10 bis 11 Uhr

POP Pilates, 18 bis 19 Uhr

Liebscher Bracht, 19 bis 20 Uhr



Mittwoch, 4. August

Wer rastet der rostet, 9.15 bis 10 Uhr

Dynamik Yoga, 10 bis 11 Uhr

Boule, 10 bis 11 Uhr

Kwoon Do, 17 bis 18 Uhr

Nordic-Walking Anfänger, 18 bis 19 Uhr

Holistic Fit, 19 bis 20 Uhr



Donnerstag, 5. August

Qigong und Meditation, 7 bis 8 Uhr

Aktiv und bewegt 60+, 9 bis 10 Uhr

Pilates, 17 bis 18 Uhr

Achtsamkeit im Alltag, 18 bis 19 Uhr

WingTsun Selbstverteidigung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, 19 bis 20 Uhr



Freitag, 6. August

Functional-Training, 9.30 bis 10.30 Uhr

Ätherische Öle und Yoga, 11 bis 12 Uhr

Kneipp-Einführung (Kneipp- Tretbecken), 17 bis 18 Uhr

Tai- Chi, 18 bis 19 Uhr

Yin Yoga, Kundalini Yoga, Bodyarchitecture, 19 bis 20 Uhr



Samstag, 7. August

Tageswanderung, 9 bis 13 Uhr



Montag, 9. August

Yin Yoga, Kundalini Yoga, Bodyarchitecture, 9 bis 10 Uhr

Pilates, 10 bis 11 Uhr

Boule, 17 bis 18 Uhr

Dynamik Yoga, 19 bis 20 Uhr



Dienstag, 10. August

Achtsamkeit im Alltag, 9 bis 10 Uhr

Kneipp-Einführung (Kneipp- Tretbecken), 10 bis 11 Uhr

Aquagymnastik (Freibad), 10 bis 11 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 10 bis 10.45 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 11 bis 11.45 Uhr

POP Pilates, 18 bis 19 Uhr

Liebscher Bracht, 19 bis 20 Uhr



Mittwoch, 11. August

Dynamik Yoga, 9 bis 10 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 10 bis 10.45 Uhr

Boule, 10 bis 11 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 11 bis 11.45 Uhr

Qigong und Meditation, 17 bis 18 Uhr

Nordic-Walking Fortgeschrittene, 18 bis 19 Uhr

Dance into balance, 19 bis 20 Uhr



Donnerstag, 12. August

Aktiv und bewegt 60+, 9 bis 10 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 10 bis 10.45 Uhr

Entspannung mit Klangschalen, 11 bis 11.45 Uhr

Achtsamkeit im Alltag, 18 bis 19 Uhr

WingTsun Selbstverteidigung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, 19 bis 20 Uhr



Freitag, 13. August

Liebscher Bracht, 9 bis 10 Uhr

Ätherische Öle und Yoga, 11 bis 12 Uhr

Kneipp- Einführung (Kneipp- Tretbecken), 17 bis 18 Uhr

Kwoon Do, 18 bis 19 Uhr

Yin Yoga, Kundalini Yoga, Bodyarchitecture, 19 bis 20 Uhr

Open-Air-Kino, 21 Uhr



Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter atempause@kevelaer.de ist erforderlich. Infos unter www.kevelaer-tourismus.de.