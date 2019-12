Flughafen Weeze : Das sagen die Weezer Parteien zum Airport-Zuschuss

Der Flughafen erhält Gelder vom Kreis und aus Weeze. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Weeze Über das Geld für den Flughafen wurde heftig debattiert. Etat mit neun Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedet.

Von Antje Thimm

Die Fraktionen im Rat der Gemeinde Weeze haben unterschiedliche Meinungen zum Betriebskostenzuschuss für den Flughafen Niederrhein in Höhe von 912.000 Euro.

Das Geld soll aus der Gemeindekasse kommen, so sieht es der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 vor. In der letzten Ratssitzung für dieses Jahr verabschiedeten jetzt die Ratsmitglieder unter anderem diesen Etatplan, jedoch mit neun Gegenstimmen und einer Enthaltung. Nur die CDU-Fraktion – im Weezer Rat die deutliche Mehrheit – gab ein klares „Ja“ zum Haushalt und damit auch zu dem Zuschuss für den Airport. SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP lehnten ihn ab.

In den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden war der Flughafen ein Hauptthema. „Der Flughafen ist und bleibt ein Mehrwert für die gesamte Region“, betonte Guido Gleißner für die Weezer CDU. Seine Fraktion stehe hinter dem Zuschuss, sagte er weiter und verwies darauf, dass die Gemeinde auch eine gewisse Verantwortung trage. Es sei falsch, bei „den ersten Anzeichen von Gegenwind“, ausgelöst durch Air-Berlin-Insolvenz oder Boeing-Krise, „den Kopf in den Sand zu stecken“. „Es gilt, gemeinsam mit Kreis und Land hier ab dem kommenden Jahr zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln“, so Gleißner.

Für die SPD gab Norbert Thul die Stellungnahme ab: Den Sozialdemokraten sei es wichtig, rund 1000 Arbeitsplätze zu erhalten. Deshalb stimmten sie für den einmaligen Betriebskostenzuschuss. Die Weezer SPD fordere jedoch einen Vertrag, in dem festgelegt sei, dass, wenn der Flughafen die Rückerstattung der Kosten für die Flugsicherung erhält, diese entsprechend dem Kostenzuschuss an den Kreis und die Gemeinde zurückzahlt. Weiter kritisierte Thul die Höhe des Gemeindeanteils von 48 Prozent. Diese Zahl stamme aus den Zeiten der EEL (Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch). „Inzwischen haben sich Kreis und Gemeinde in einer Stillen Gesellschaft zusammengefunden, in der die Gemeinde Weeze mit 10,4 Prozent beteiligt ist“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Dies sei für seine Fraktion maßgeblich für die Beteiligung der Gemeinde am Zuschuss. Hier hätte man, so Thul, intensiver verhandeln müssen.

Auch in der Haushaltsrede von Jessica Kruchem von den Weezer Grünen wurde der Flughafen-Zuschuss stark kritisiert. Den Flughafen bezeichnete sie als das „neue alte Grab“. Letztlich würde der „irische Billigflieger“ mit Steuergeldern finanziert in „Zeiten, in denen Wissenschaftler uns ermahnen, dringend CO 2 einzusparen“. Die 1000 Arbeitsplätze, die immer wieder genannt würden, müssten genauer analysiert werden. Die Grünen forderten hier, dass stärker nach alternativen Lösungen geforscht werde auch im Bezug auf das Gelände, das „viel Potential“ für andere Nutzungen biete.