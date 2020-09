Fragen von Redaktion und Lesern an die Bürgermeisterkandidaten in Kevelaer : Von Bauland, Straßen und den Ortsteilen

Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amts des Bürgermeisters in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Auch Spontanität war gefragt: Für die Antworten hatten die beiden Kandidaten jeweils nur 30 Sekunden Zeit. Jeder bekam andere Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa und Sebastian Latzel

Der Reiz der RP-Fragerunde lag darin, dass es rein zufällig war, wer welche Frage bekam. Per Würfel auf dem Spielbrett wurden jeweils die Themen bestimmt. Daher antwortet auch immer nur ein Kandidat.

Was soll mit leeren Ladenlokalen passieren?

Maaßen Die Attraktivität der Innenstadt und der Wohlfühlfaktor müssen noch weiter erhöht werden. Eine Möglichkeit wäre, Start-ups unter die Arme zu greifen.

Welche Idee haben Sie für das Gebiet am Kaufcenter?

Pichler Es gibt aktuell eine neue Entwicklung. Man muss das nächste halbe Jahr abwarten und das stadtplanerische Für und Wider für einen Abriss und eine Teilbebauung abwägen. Das Ganze befindet sich noch in einem dynamischem Prozess.

Die OW 1 kommt…

Maaßen . . . und soll bis 2025 fertiggestellt sein

Ist die Einstellung eines Baudezernenten eine Option?

Maaßen Eine Option, ja, das würde an einigen Stellen Schwung bringen. Aber es ist nicht notwendig, da wir in der Verwaltung bereits sehr gutes Personal haben, das vielleicht aber verstärkt und umgegliedert werden muss. Und was das Thema Schönheit beim Bauen angeht, dafür haben wir den Gestaltungsbeirat.

Viele Straßen sind in einem schlechten Zustand. Wie sieht das Verkehrskonzept für Kevelaer aus?

Pichler Wir sind gerade dabei, das zu entwickeln. Das in einer halben Minute zu erläutern, ist unmöglich. Was den Zustand der Straßen angeht, die werden sukzessive von den Stadtwerken erneuert. An die Fahrradwege werden wir sicher rangehen müssen, ich denke da zum Beispiel an die Weezer und Wember Straße.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie auf dem Gelände Den Heyberg in Twisteden?

Pichler Das ist eine schwierige Frage. Wenn es um die Bunker geht, das sind eigentlich Ferienhäuser, denn es handelt sich streng genommen um ein Ferienhaus-Wohngebiet. Da muss erst eine landesrechtliche Lösung her.

Bauland fehlt und es heißt, dass viele nicht verkaufen. Haben Sie dafür Lösungsansätze?

Maaßen Wir haben im Moment Bauland (Hüls), das endlich einmal an den Mann gebracht werden muss. Grundstücksbesitzer und Landwirte sind aber auch bereit, ihr Land zu tauschen, damit es Bauland werden kann. Dafür muss man als Stadt auch Geld in die Hand nehmen und vorausschauend planen.

Was halten Sie von einer Tempo-30-Zone im gesamten Stadtgebiet?

Maaßen Da halte ich ziemlich viel von, wenn dazu die rechtliche Möglichkeit besteht, dass Tempo 30 eben nicht nur vor Kitas, Schulen und Altenheimen gilt.

Baugebiete könnten in naher Zukunft entstehen in…?

Pichler nennt für Kevelaer das Gebiet auf der Hüls, auf der anderen Seite der B 9, in Twisteden an der Elisabethstraße, in Wetten an der Marienstraße und in Winnekendonk sollen neben Edeka 18 Wohneinheiten entstehen.

Lesen Sie auch Die Bürgermeisterkandidaten aus Kevelaer in der Redaktion : Kandidaten erwürfeln ihre Fragen

Was muss getan werden in Winnekendonk?

Maaßen Die Fertigstellung der OW 1 und die Umgestaltung des Ortskerns sind zentrale Themen. Aber auch der Sportplatz Winnekendonk bleibt Thema, auch was mögliche Fördermittel angeht. Für die Öffentliche Begegnungsstätte muss eine Lösung für den Sommer her, ein Kühlsystem, damit dort auch im Sommer gefeiert werden kann, ohne die Nachbarschaft zu stören.

Wetten?

Pichler Ähnlich wie in Winnekendonk dreht sich einiges um die Sportplatzanlage. Darüber hinaus steht die Frage im Raum, wie es mit dem Knoase-Saal weitergeht, nachdem die alte Pächterin coronabedingt schließen musste. Was das Angebot für Wohnraum für junge Familien angehe, da sei man in Wetten relativ weit, an der Marienstraße entsteht gerade ein Baugebiet.

Kervenheim?

Maaßen Ran muss man auf jeden Fall an das Radwegenetz, die Burg und das Potthaus sollen besser erreichbar sein, Kinder sollen gefahrlos zur Schule fahren können. Außerdem wäre eine Aufenthaltsfläche wünschenswert, ähnlich wie auf der Hüls, wo Jugendliche und Ältere zusammenkommen. Eine Boulebahn, Spielplatz oder ein Volleyballfeld bringt Maaßen als Ideen ins Spiel.

Twisteden?