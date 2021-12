Gottesdienste am Heiligen Abend in Kevelaer : Evangelische Kirche setzt auf Krippenspiel als Video

Gottesdienste am Heiligen Abend in Kevelaer

Kevelaer Am Heiligen Abend soll es kurze Gottesdienste in der Jesus-Christus-Kirche Kevelaer geben. Dabei gilt immer die 3G-Regel, Sicherheit geht vor.

In Emmerich hat die evangelische Kirche bereits die Gottesdienste zu Weihnachten abgesagt, in Kevelaer planen die Verantwortlichen aktuell noch mit Präsenzgottesdiensten. „Wir haben bei uns bereits seit Oktober die 3G-Regel in den Gottesdiensten, und das funktioniert gut“, berichtet Pfarrerin Karin Dembek. Die Leute seien sehr diszipliniert, am Eingang werde der Status kontrolliert. „Wenn jemand seinen Impfausweis vergessen hat, fährt er sogar noch nach Hause, um das Dokument zu holen“, berichtet die Pfarrerin.

Daher plane man momentan, auch zum Heiligen Abend Präsenzgottesdienste ohne Anmeldung anzubieten. Um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr gibt es Gottesdienste in der Jesus-Christus-Kirche. Die Feiern sollen bewusst sehr kurz gehalten werden und etwa 30 bis 35 Minuten dauern. In dem Gottesdienst wird ein Krippenspiel per Video eingespielt, das die evangelische Jugend vorbereitet. Das Stück wird vorher aufgezeichnet, damit die Darsteller nicht in die Kirche kommen müssen und dann noch mehr Menschen dabei wären. Gesungen wird mit Maske. „Wir gehen bisher davon aus, dass die Gottesdienste nicht so voll werden. Die Sicherheit geht vor, und viele Gläubige sind momentan sehr vorsichtig“, sagt Karin Dembek. Um 18 Uhr ist zudem eine Weihnachtsandacht auf dem Kirchplatz geplant.