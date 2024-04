Aufführung des Theatervereins „Gemütlichkeit“ Kervenheim Theaterverein sorgt für jede Menge Lacher

Eine, die von Anfang an die Übersicht behält, ist die neue Sekretärin in der Agentur, Elena Hofmann, dargestellt von Gisela Franzen. Sie hält „verdeckt“ die roten Fäden in der Hand und sorgt schließlich für schöne Schluss-Momente und das Happy-End. Der lustige Dreiakter unterhielt das Publikum in der vollbesetzten ÖBS bestens, es gab Applaus fast nach jedem Szenen-Abgang, und es wurde viel gelacht über die zahlreichen Wortspiele. Die Schauspieler hatten sichtlich selbst viel Spaß, konnten in manchen Szenen ihr Lachen kaum zurückhalten.