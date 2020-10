So lauten die Termine : Kindergarten-Anmeldung in Kevelaer und Umgebung

Kevelaer Die Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr (beginnt am 1. August 2021) sind in Kevelaer schon jetzt möglich. Spätester Termin für die Anmeldung ist der 20. Dezember.

Das Jugendamt weist darauf hin, dass ein Betreuungsplatz nur in Anspruch genommen werden kann, wenn Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Beginn der Betreuung den gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart schriftlich anzeigen. So soll der Gesamtbedarf an Kindergartenplätzen ermittelt werden. Der Eingang der Bedarfsanzeige wird spätestens nach einem Monat durch das Jugendamt bestätigt. Eine Anmeldung in einer oder mehreren Tageseinrichtungen ist weiterhin unbedingt erforderlich.