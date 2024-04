Freizeitangebot in Kevelaer Zum Boule-Spiel in den Sole-Park

Die Umsetzung übernahm das Kevelaerer Unternehmen „Steel is Living“. Beim Aufbau hat der Betriebshof der Wallfahrtstadt Kevelaer tatkräftig unterstützt. „Die Installation der Anzeigen ist Teil unserer Bemühungen, die Freizeitaktivitäten in Kevelaer kontinuierlich zu verbessern“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. Das Kevelaer Marketing lädt alle Boule-Begeisterten und solche, die es werden möchten, ein, die nun noch besser ausgestatteten Boule-Felder zu nutzen und das Angebot in der Wallfahrtsstadt zu genießen. Für alle, die Boule einmal ausprobieren möchten, sind Leih-Spiele im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. So besteht die Möglichkeit, unkompliziert in das Spiel hineinzuschnuppern und die Freude am Boule-Spiel zu entdecken.