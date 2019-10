Neue Ausstellung im Museum : 100 Jahre Kinder- und Jugendliteratur

Museumsleiterin Veronika Hebben lässt sich in der neuen Ausstellung „Unendliche Geschichten“ selbst in ihre Kindheit zurückversetzen. Foto: Carolin Streckmann

Kevelaer Das Niederrheinische Museum Kevelaer eröffnet am Sonntag seine neue Ausstellung. In „Unendliche Geschichten“ wird ein kleiner Teil der fast 10.000 Werke umfassenden Kinder- und Jugendbuchsammlung von Juliane Metzger gezeigt.

Zumindest wenn sie an der Kinder- und Jugendliteratur des vergangenen Jahrhunderts interessiert sind. Die steht im Zentrum der Ausstellung. Die präsentierten Bücher sind bereits seit Jahrzehnten im Museum, zu sehen sind sie nun aber zum ersten Mal. Sie sind Teil der Kinder- und Jugendbuchsammlung von Juliane Metzger (1906-1992). Gemeinsam mit ihrer Spielzeugsammlung, die in der Dauerausstellung zu sehen ist, kamen die Bücher 1977 ins Museum. „Juliane Metzger war dem Thema Kindheit und Jugend immer sehr verbunden“, erklärt Museumsleiterin Veronika Hebben. Die Sammlerin hatte einen Buchbestand von rund 10.000 Werken zusammengetragen. Laut Hebben zeigt die Ausstellung nur etwa fünf Prozent davon.

Es werden öffentliche Führungen, ein Vortrag zum Bilderbuch im Wandel der Zeit und eine Märchenlesung angeboten. Kinder gestalten in einem Workshop selbst ein Bilderbuch, in einem anderen erstellen Erwachsene Märchengeschichten in Sütterlin.

Das Besondere an der Ausstellung sind die liebevoll gestalteten Sitzecken, die teils aus einem Sitzsack, teils aus gemütlichen Sesseln mit einer Leselampe bestehen. Hier kann man es sich mit dafür vorgesehenen Büchern bequem machen, in Ruhe in ihnen blättern oder daraus vorlesen. Das soll auch eigenen Kindheitserinnerungen Raum geben. „Wir selber haben bei der Gestaltung der Ausstellung häufig über unsere eigenen Erinnerungen an ein Buch gesprochen“, erzählt Hebben. Beim Gang durch die Ausstellung spricht sie mit fast kindlicher Begeisterung über die Ausstellungsstücke: „Egal ob es ein altes Buch ist oder ein neues – die Geschichte ist das, worum es geht. Und die eigene Geschichte, die man dazu hat.“