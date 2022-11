So viel kostet die Trauung in der Wallfahrtsstadt Hochzeitsboom in Kevelaer

Das Trauzimmer in Winnekendonk wird doch nicht mehr in diesem Jahr fertig. Die Renovierungsarbeiten im Schuhmacherstübchen ziehen sich länger hin als geplant. Damit wird es 2022 nichts mehr mit Hochzeiten in Winnekendonk. Doch das ist auch schon die einzige schlechte Nachricht beim Thema „Heiraten“ in Kevelaer. Ansonsten sieht die Situation hier blendend aus. Nach zwei Jahren, in denen die Brautpaare zurückhaltend waren, weil es wegen Corona viele Beschränkungen gab, liegt Heiraten in Kevelaer jetzt wieder voll im Trend. In diesem Jahr erlebt die Wallfahrtsstadt einen echten Hochzeitsboom, der rekordverdächtig ist. Bis Ende Oktober gab es bereits 111 Trauungen in Kevelaer, und bis zum Jahresende waren 17 weitere angemeldet. Damit würde Kevelaer dann die Zahl von 126 aus dem Jahr 2018 übertreffen. Damals hatte es die höchste Zahl an Trauungen in den vergangenen zehn Jahren gegeben.