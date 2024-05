Vergabe der Festkette Wetten feiert seine Kirmes

Wetten · Höhepunkt ist die Vergabe der Festkette. Die geht in diesem Jahr an Klemens Marten. Der festgebende Verein ist der Musikverein. Gefeiert wird also mit viel Musik.

20.05.2024 , 05:45 Uhr

Klemens Marten ist Festkettenträger bei der Kirmes in Wetten. Seine Adjutantin ist Sybille Quinders-Bereths. Foto: Norbert Prümen

Im Fokus steht der Musikverein mit seinem Festkettenträger Klemens Marten. Bereits am Freitag, 24. Mai, wird gefeiert und getanzt. Dann lädt die St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk zum Königsgalaball. Um 18 Uhr heißt es zunächst: antreten, bevor im Knoase-Saal zu „Two für you“ getanzt wird. Der Samstag, 25. Mai, steht ganz im Zeichen der Kirmeseröffnung. Um 16 Uhr findet ein Festgottesdienst statt und danach fällt der offizielle Startschuss für die Kirmestage. Nach dem Festumzug mit dem Musikverein Eintracht Wetten ist um 17.30 Uhr Fassanstich auf dem Friedensplatz. Um 20 Uhr beginnt die Kirmesfeier im Knoase-Saal mit der Band „Fairground Funhouse“. Am Sonntag, 26. Mai, dürfen sich die Bewohner des Josef-Hauses um 11 Uhr über ein Ständchen freuen. Ab 14 Uhr startet die Dorfolympiade mit Platzkonzerten. Es gibt Kaffee, Kuchen, einen Weinpavillon und Spiele für Kinder. Um 17.30 Uhr ist die Kirmesverlosung und die Siegerehrung. Ab 19 Uhr heißt es „Bäckerabend auf dem Kirchplatz“ mit dem „Klangchaot in Biernot“. Der Montag, 27. Mai, startet früh mit dem Wecken um 6 Uhr. Um 9 Uhr ist das Festhochamt. Anschließend findet der Festumzug statt und die Verleihung der Festkette auf dem alten Schulhof. Danach ist die Kirmesfeier im Knoase-Saal mit Live-Musik von der „Highlive Partyband“. Dienstag um 11 Uhr heißt es „Frühschoppen beim Bäcker“. Am Mittwoch erfolgt um 20 Uhr die Festkettenrückgabe im Knoase-Saal. Abschluss der Kirmesfeierlichkeiten ist das „Kermespopp verbranne“ an der Niersbrücke gegen 23 Uhr. Im Anschluss gibt es einen „Affsacker beim Bäcker“.

(bimo)