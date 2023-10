Firmenporträt Schlabbers GmbH Kevelaer Bei Schlabbers wird aus Abfall Wertstoff

Kevelaer · 2012 wagten Stefan und Christian Schlabbers den Sprung in die Selbstständigkeit. Seit 2020 findet man das Unternehmen in Kevelaer an der Zeppelinstraße. Das über 25.000 Quadratmeter große Gelände wird schon wieder zu klein, besonders weil der „Container-Express“ aus Issum übernommen wird. Die Erweiterung steht bereits an.

17.10.2023, 13:00 Uhr

Die Geschäftsführer Stefan (li.) und Christian Schlabbers auf dem Wertstoffhof in Kevelaer. nop Foto: Norbert Prümen

Im Achterhoek begann die Geschichte der Schlabbers GmbH. Von dort stammen Stefan und Christian Schlabbers. Auf einem Hof begannen sie auch mit dem eigenen Unternehmen. In kürzester Zeit war es dort aber viel zu klein für die schnell wachsende Firma. Seit 2020 findet man Schlabbers in Kevelaer an der Zeppelinstraße auf einem über 25.000 Quadratmeter großem Gelände. Und auch das wird schon wieder zu klein, sodass, besonders weil in Zukunft auch der „Container-Express“, Jürgen Schlüter GbR aus Issum, zu Schlabbers gehört, die Erweiterung bereits ansteht.