Verlosung für den guten Zweck : Der Gewinner des Graffiti-Autos steht fest

Kevelaer Anlässlich des ersten Streetstyle-Festivals in Kevelaer wurde ein Auto verlost. Zur Verfügung gestellt wurde der Mercedes C-Klasse von Auto Raulf. Mike Püllen von Starlack machte das Kunstwerk haltbar. Der Gewinner aus Oedt freute sich riesig.

Dieses Auto ist nicht zu übersehen. Seit Freitag gehört die bunte Mercedes C-Klasse Linus Lepki – dank des K-Vibez Gewinnspiels. Anfang September haben Thomas Meyer und Stephan Osterkamp von der Skateboard-Abteilung „Lass Rollen“ ihr erstes Streetstyle Festival K-Vibez am Skatepark in Kevelaer veranstaltet. Neben dem Skateboarding Contest, Hip-Hop-Open-Air und Graffiti-Jam, stand die Verlosung des Autos in Graffiti-Art im Mittelpunkt der Veranstaltung. Treibende Kraft war dabei Mike Püllen, Inhaber der Firma Starlack aus Kevelaer.

Der Zeitpunkt war günstig: denn sein eigenes Auto war kurz davor den Geist aufzugeben. Sogar zur Preisübergabe in Kevelaer kam er etwas zu spät, weil sein Auto nicht weiterfuhr. Umso mehr freute er sich über den Hauptgewinn: „Das Auto bleibt auf jeden Fall so, wie es ist!“, sagt der Gewinner aus Oedt. Der Mercedes wurde von der Firma Auto Raulf zur Verfügung gestellt. Die Graffiti-Künstler vom K-Vibez Festival machten ein Kunstwerk daraus und die Firma Starlack sponserte nicht nur den Lack, sondern finalisierte die Graffiti-Art noch mit Auto-Klarlack. „Eigentlich war die erste Idee einen alten Roller zu verlosen. Das daraus so eine riesen Aktion wird und wir nach vier Wochen mehr als 5.000 Euro Spenden zusammen haben, hätten wir anfangs auch nicht gedacht“, so Thomas Meyer und Stephan Osterkamp, Organisatoren vom K-Vibez Festival. Der gesamte Erlös geht an die Stiftung Skate-Aid vom Titus Gründer Titus Dittmann für ein Projekt in Uganda. Der Spendencheck wird Donnerstag von den Beteiligten an Titus Dittmann in Münster übergeben.