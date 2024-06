Los geht es am 28. Juni Das ist das Programm zur Kirmes in Winnekendonk

Am Freitag, 28. Juni, beginnt die Kirmes in Winnekendonk mit dem Fassanstich, dem Umzug der Schützen und dem Königsgalaball im Festzelt. König Frank Berretz und Minister Karl-Heinz Fischer stehen dann mit ihren Ehefrauen im Mittelpunkt. Der Fassanstich ist um 17 Uhr vor dem Festzelt. Daran schließt sich um 18 Uhr der Festumzug an. Gegen 19.30 Uhr darf getanzt werden zur Musik von der „Rendevous Partyband“. Es folgt die Kirmesparty mit DJ Frank Gielen am Samstag. Los geht es um 19.30 Uhr. Gastgeber sind die Geselligen Vereine, sie werden in diesem Jahre 75 Jahre alt. Karten für diesen Abend sind bei Provinzial Aben und bei SP: Eichhof und Peters zu kaufen. Der reguläre Preis beträgt zehn Euro, Vereinsmitglieder zahlen acht Euro. Der Rat: Einfach den Verein nennen und schon gibt’s den Rabatt. Karten gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse.