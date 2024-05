Zwei Wochenenden voller Kunst und Kultur Landpartie am Niederrhein startet wieder

Die neunte Auflage des beliebten Ausstellungsformats findet in diesem Jahr an den beiden Wochenenden 8./9. und 15./16. Juni statt. An diesen Tagen bieten 24 Ausstellungsorte in und rund um Kevelaer Kunst, Kultur und Kulinarisches. Beteiligt sind rund 150 Künstlerinnen und Künstler. Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings, Ideengeberinnen und Initiatorinnen der Landpartie am Niederrhein, freuen sich, dass sowohl neue Orte dazugekommen sind, aber auch an allen angestammten Orten wiederum Neues zu sehen und zu erleben ist. „Vielfältig und facettenreich“ seien die Adjektive, die am besten zur Landpartie passten, so van Rennings. Daher sind auch die bunten Flatterbänder, an denen die Besucher die teilnehmenden Orte erkennen können, ein Symbol für die Vielfalt der Gastgeber, von denen jeder einzelne etwas Besonderes zeigt.