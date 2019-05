Kultur in Kevelaer : Das Gymnasium macht Theater

Kevelaer Am Mittwoch werden gleich zwei Stücke von den Schülern aufgeführt.

In „Glotzi, das Fernsehmonster“ ist der kleine Junge Georg fernsehsüchtig. Statt mit seinen Freunden draußen zu spielen, sitzt er lieber vor der Glotze. TV-Serien sind sein Ein und Alles. Georgs Freunde bedauern den Verlust ihres Freundes. Pauline, eine Freundin von Georg, spielt leidenschaftlich gern Theater. In einem monsterstarken Outfit will sie Georg erschrecken und seinen geliebten Fernseher klauen. Der Diebstahl funktioniert so perfekt, dass sie die Fernsehgeräte sämtlicher Nachbarn stiehlt. Georg leidet unter dem Fernsehentzug und die Bewohner der Stadt haben Angst um ihre Apparate. Nach einer kurzen Auszeit und mit Hilfe eines Doktors kann Georg geheilt werden.