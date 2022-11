Neuer Standort, größeres Sortiment : Fairkaufhaus feiert Neueröffnung

Weeze An der Wasserstraße in Weeze wurde die Verkaufsfläche deutliche vergrößert: Es gibt dort jetzt neben Klamotten und Haushaltswaren auch Möbel zu günstigen Preisen.

Neuer Standort und erweitertes Sortiment: Mit einem kleinen Sektempfang und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone feierte das Fairkaufhaus Weeze seine Neueröffnung an der Wasserstraße 5 in Weeze. Mit jetzt insgesamt 120 Quadratmetern wurde die Verkaufsfläche deutlich erweitert. „Jetzt können wir nicht nur Second-Hand-Kleidung und gut erhaltene Haushaltswaren anbieten, sondern auch Möbel“, freut sich Doris Scholten, Leiterin des Fairkaufhauses. Gemeinsam mit Katja Koester, Leiterin der Beruflichen Integration im Caritasverband Geldern-Kevelaer, zerschnitt sie das Band an der Eingangstür und hieß die ersten Gäste willkommen. Pfarrer Klaus Martin Niesmann und Pfarrerin Irene Gierke nahmen die Einsegnung vor und stellten damit die neuen Räumlichkeiten unter Gottes Segen. Auch Bürgermeister Georg Koenen zählte zu den ersten Gratulanten und wünschte dem Team des Sozialkaufhauses viel Erfolg.