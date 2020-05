Bezirksregierung nimmt Stellung : Darum dauert die Auszahlung der Corona-Soforthilfe so lange

GELDERLAND Viele Betriebe warten noch auf die zugesagte finanzielle Unterstützung vom Land. Doch die Auszahlung der Soforthilfe verzögert sich. Das hat mehrere Gründe, wie die Bezirksregierung erläutert.

Wie berichtet, warten in Kevelaer noch einige Betriebe wie in anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen auf die Auszahlung der Corona-Soforthilfe. Bernd Verhoeven aus Kervenheim hat die lange Wartezeit kritisiert, schließlich brauche man das Geld jetzt. Die Bezirksregierung hat auf Anfrage der Redaktion erläutert, woran es hakt.

Verschiedene Faktoren haben den Bearbeitungsprozess beeinflusst: Aufgrund von technischen Überlastungen des Programms kann es gerade in den ersten Tagen zu einer mehrfachen Absendung des Antrags gekommen sein. Diese so genannten Dubletten zu finden sei eine der wichtigen Aufgaben zurzeit, so eine Sprecherin der Bezirksregierung. In diesem Fall müssten die Betroffenen aber nichts weiter veranlassen. Eine Auszahlung könne allerdings leider so lange nicht erfolgen. „Zudem war aufgrund von Fake-Homepages zwischenzeitlich ein Zahlungsstopp des Landes erforderlich. Nun prüft zur Sicherheit gerade auch der Antragsteller die Steuerbehörde mit, um einen möglichen Betrug früh zu erkennen“, erläutert die Sprecherin.