Historische Bahn am Niederrhein War das etwa gar nicht die berühmte Dampflok?

Die Reaktionen der Fahrgäste im Gästebuch sind geradezu euphorisch: „Das war ganz großes Kino“, schreibt einer. „Die Reise mit der wunderschönen alten Lok-Lady war für meine Freundin und mich eine große Freude! Danke für diese schöne Gelegenheit, noch einmal unter Dampf in einem echten abgeschlossenen Zugabteil zu reisen“, ergänzt ein anderer. Keine Frage, die Fahrt der Dampflok am Wochenende von Goch nach Rüdesheim war ein ganz besonderes Ereignis – nicht nur für die Passagiere. Auch an der Strecke warteten viele Lokfans, um einen Blick auf den Zug-Oldie zu erhaschen.