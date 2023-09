Kreis Kleve, Krefeld und Neuss Dampflok fährt am Samstag durch den Niederrhein – wo sie wann zu sehen ist

Der Verein hauchte der fast schrottreifen Lok in den Eisenbahnwerkstätten Krefeld tatsächlich wieder neues Leben ein. Fünf Jahre sollte die Sanierung dauern, daraus wurden am Ende 14 Jahre bis die Lok nach Tausenden von Arbeitsstunden wieder aufs Gleis gesetzt wurde. Und die Begeisterung für den Zug war so groß, dass bei der Jungfernfahrt im Juni teilweise die Strecke gesperrt werden musste, weil so viele Schaulustige auf den Gleisen standen und sogar von Strommasten aus versuchten, Fotos der Lok zu schießen.