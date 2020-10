Auf dem Daelshof in Kevelaer : Neue Hindernisse ausprobiert

Auf dem Daelshof in Kevelaer

Die neuen Hindernisse wurden auf dem Gelände in Kevelaer später auch gleich ausprobiert. Foto: Pferdesportgemeinschaft Daelshof

KEVELAER Sponsoren unterstützen die Pferdesportgemeinschaft Daelshof Kevelaer. Die neuen Hindernisse wurden von den Reitern auch gleich ausprobiert.

Am Daelshof der Familie Schopmans gab es jetzt etwas zu feiern. Bei strahlendem Sonnenschein übergab Michael Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Kevelaer, sowie Mike Scholten vom Bauunternehmen Scholten die neu erbauten Sprünge an die Pferdesportgemeinschaft Daelshof Kevelaer (kurz PSG). Auf dem durch Hermann Schopmans neu hergerichteten Springplatz durften die Mitglieder, unter der Aufsicht der zweiten Vorsitzenden Laura de Witt, unter blauem Himmel erste Probesprünge machen und freuten sich über die neuen Hindernisse. Die Sprünge, die von der Firma Ophey in Geldern individuell gestaltet und gebaut wurden, sind zwei der neuen Hindernisse, die dank der großzügigen Sponsoren dem noch jungen Reitverein zur Verfügung gestellt werden.