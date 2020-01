Feuerwehr in Kevelaer : Großeinsatz an der Tankstelle

KEVELAER Die Feuerwehr wurde am Freitag zur Esso-Tankstelle gerufen. Ein Zeuge glaubte, ein Feuer gesehen zu haben.

Für viel Aufregung hat ein Großeinsatz am Freitag in Kevelaer gesorgt. Die Feuerwehr war gegen 13 Uhr verständigt worden, weil es hieß, dass das Dach der Tankstelle an der B9 brennt. Die Feuerwehr Kevelaer rückte mit fünf Fahrzeugen an, zur Unterstützung kamen noch zwei Wagen aus Twisteden plus Rettungswagen und Polizei.