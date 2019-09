Weeze : Martin Cox ist Nachfolger von Gerd Ripkens bei der Feuerwehr Weeze

v.l. Michael Winthuis Leiter der Feuerwehr, Gerd Ripkens, Martin Cox Einheitsführer Weeze, Christian Bergers stellvertretender Einheitsführer Weeze. Foto: Feuerwehr Weeze

Weeze Nach 16 Jahren in der Löschzugführung und Wehrleitung legt Gerd Ripkens das Amt des Einheitsführers mit seinem Übertritt in die Ehrenabteilung ab. „Auch an dieser Stelle möchten wir das herausragende Engagement von Gerd Ripkens betonen, der nicht zuletzt aus diesem Grund von der Mannschaft im Zuge des Führungswechsels zum Ehrenlöschzugführer gewählt wurde“, schreiben seine Kameraden.

Auf der Versammlung des Löschzuges Weeze Mitte August wurden die Kameraden der Einheit Weeze zur Ernennung des Brandoberinspektors Martin Cox als Einheitsführer des Löschzuges Weeze angehört. Martin Cox ist seit der Jugendfeuerwehr Mitglied der Feuerwehr Weeze, verfügt über eine breite Einsatzerfahrung und ist durch die Arbeit im Vorstand des Löschzuges Weeze sowie als Fördervereinvorsitzender für sein Engagement im Löschzug bekannt.