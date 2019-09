Weezer Kirmes : Countryfans pilgerten zum Weezer Western-Line-Dance

WEEZE „Sie sehen nun einen kurzen Querschnitt der Tänze, die wir gelernt haben“, sagte Brisk-Boots-Trainerin Nadine Hinkelmanns. Beim Song „Cottone Eye Joe“ der schwedischen Country-Dance-Band Rednex liefen 30 Line-Dancer mit Cowboy-Hut ins Festzelt ein.

Eine blaue Jeans, schwarze Stiefeletten und eine schwarze Weste mit aufgesticktem Vereinslogo auf dem Rücken gehörten zum tänzerischen Dresscode des Western-Line-Dance-Clubs. Aus der rechten Hosentasche baumelte ein rotes Bandana-Halstuch, das im Takt des choreografierten Tanzstils hin und her wedelte. Größtenteils mit den Händen in der Tasche führten die 28 Damen und beiden Herren, Wacky Knechten und Christoph Langhorst, die acht unterschiedliche Tänze vor.

Tanzen in Weeze : Country- und Linedance mit den Brisk Boots in Weeze

Mit demselben Song wie beim Einzug, der in neun Ländern auf Platz eins landete, marschierten die Brisk-Boots-Line-Dancer im Takt zur Musik wieder aus dem Festzelt heraus. Das Festival zog viele Fans aus der Umgebung an. 271 Karten gingen bereits im Vorverkauf über die Theke, mit insgesamt rund 400 Gästen rechneten die Veranstalter.

Wacky Knechten, der Vorsitzende des Vereins, hatte am 1. Mai 2012 die Weezer Brisk-Boots gegründet. „Mit 28 Gründungsmitgliedern ging es vor sieben Jahren los“, erzählte der 67-Jährige. Gegenwärtig sind es 36 Line-Dancer im Verein. „Bei 40 Mitgliedern ist Schluss, damit die Gruppe für unsere Trainerin überschaubar bleibt“, informierte der Brisk-Boots-Vorsitzende. Der choreografierte Tanzstil des Western-Line-Dances habe es in sich. Übung mache wie so oft den Meister. Jeden Montagabend treffen sich die Tänzer in der Katholischen Grundschule Petrus-Canisius um die flotten Line-Dance-Schritte mit Hilfe der Trainerin Hinkelmanns einzustudieren. Im Verein sind nicht nur Country-Fans aus der Flughafengemeinde organisiert. Auch Tänzerinnen aus Rumeln-Kaldenhausen, Uedem und Geldern nehmen an den Trainingsstunden teil, erzählte Knechten.