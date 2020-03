Folgen des Coronavirus : Auch die Pilgerleitertagung in Kevelaer fällt aus

Kevelaer/Weeze Die Verantwortlichen hoffen, dass das keine Folgen für die Wallfahrtssaison hat. Auch kein offener Sonntag.

Die Pilgerleitertagung ist immer so etwas wie der inoffizielle Startschuss in die Wallfahrtssaion. Die Organisatoren der einzelnen Pilgergruppen kommen dann nach Kevelaer, um sich in der Marienstadt vor Ort auf den aktuellen Stand zur Wallfahrtssaison zu bringen. Jetzt hat das Wallfahrtsbüro schweren Herzens entschieden, die Veranstaltung am 28. März abzusagen. Hintergrund sind Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus, so Wallfahrtssekretär Rainer Killich. „Wir hatten zunächst überlegt, nur die Tagung im Bürgerhaus abzusagen und die Info-Materialien nach einem gemeinsamen Gottesdienst zu verteilen“, erläutert er. Doch dann sei man zu der Entscheidung gekommen, lieber die ganze Veranstaltung abzusagen. In der derzeitigen Situation sei es kontraproduktiv, Hunderte von Leuten aus ganz Nordrhein Westfalen nach Kevelaer kommen zu lassen, wenn dann dort nur Info-Material in Empfang genommen wird. In diesen Zeiten sie das verzichtbar. Das Material soll den Pilgerleitern jetzt zugeschickt werden.