Parookaville und Coronavirus : Bei Absage werden Tickets erstattet

WEEZE Auch die Paookaville-Macher reagieren auf die Verschärfung der Situation. Noch gehe man davon aus, dass das Festival im Juli stattfindet.

Schon als die ersten Großveranstaltungen abgesagt wurden, stellte sich die Frage, wie die Situation beim Parookaville-Festival ist. Schließlich feiern am Airport Weeze 85.000 Fans zusammen eine Megaparty. Angesichts der Verschärfung der Lage haben die Organisatoren am Samstag mit einer Erklärung im Internet noch einmal darauf hingewiesen, dass man fest davon ausgehe, dass Parookaville wie geplant im Juli stattfindet. Das ganze Team arbeite auf den Termin hin, die Planungen würden weiterlaufen. Natürlich stehe man in ständigem und engem Austausch mit den Behörden und habe die Entwicklung genau im Blick.