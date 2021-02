Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Infektionen in Senioren-Einrichtung in Kevelaer : Mutation im Wohnstift nachgewiesen

Inzwischen sind 15 Infektionen in dem Wohnstift nachgewiesen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer In der Einrichtung in Kevelaer sind Senioren auch an der britischen Version des Coronavirus erkrankt. Das teilten Verantwortliche der Stadt Kevelaer am Dienstag mit. Man hat die Lage dort besonders im Blick.