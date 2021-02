Zehn neue Infektionen in Weeze : Corona: Fallzahlen schießen kreisweit wieder in die Höhe

Es werden wieder mehr Corona-Fälle im Kreis gemeldet (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Kleve Die Corona-Zahlen bereiten weiter Sorgen. Die Fälle steigen im Kreis Kleve. In Weeze liegt die Inzidenz bei rund 150. Positive Nachrichten gibt es aus St. Bernhardin.

Von Sebastian Latzel und Dirk Möwius

Am Donnerstag, 25. Februar, lagen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 6605 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie vor. Das sind 52 Fälle mehr als noch am Mittwoch.

Von den 6605 Indexfällen sind 287 (+3) in Bedburg-Hau, 771 (+3) in Emmerich, 924 (+1) in Geldern, 662 (+3) in Goch, 217 (+1) in Issum, 221 (+/- 0) in Kalkar, 208 (+2) in Kerken, 585 (+4) in Kevelaer, 999 (+11) in Kleve, 229 (+3) in Kranenburg, 503 (+3) in Rees, 99 (+2) in Rheurdt, 368 (+2) in Straelen, 101 (+1) in Uedem, 139 (+3) in Wachtendonk und 292 (+10) in Weeze.

In Weeze gab es gleich einen Anstieg um zehn Personen, für eine kleine Kommune enorm. Hier hätten sich zwei Familien angesteckt, so Bürgermeister Georg Koenen. Das zeige deutlich, dass jeder weiterhin vorsichtig sein solle. Die Inzidenz in Weeze stieg damit auf rund 150.

Der Wert, der angibt, wie viele sich in den vergangenen sieben Tagen in Relation zu 100.000 Einwohnern infiziert haben, hat in den vergangenen Wochen eine echte Berg- und Talfahrt in Weeze erlebt. Durch die Infektionen im Rathaus war die Inzidenz vor einiger Zeit auf weit über 300 gestiegen. Das hatte schon Debatten ausgelöst, ob nicht der Wert der Kreises, sondern der einzelnen Kommune für Maßnahmen maßgeblich sein sollte. Eine Woche später war davon schon keine Rede mehr, denn da lag der Wert in Weeze zwischen 50 und 60. Jetzt ist er wieder drastisch gestiegen. Eine Entwicklung, die zeigt, wie sensibel der Inzidenz-Wert gerade in kleinen Gemeinden reagiert. Schon eine kleine Zahl von Infektionen kann dabei für große Sprünge sorgen.