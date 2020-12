Stadt besorgt wegen Corona-Zahlen : Kevelaer will den Maskenmuffeln jetzt die gelbe Karte zeigen

Diese gelben Karten verteilt das Ordnungsamt an Maskenmuffel in Kevelaer. Foto: Latzel

Kevelaer Die Zahl der Corona-Erkrankungen in Kevelaer stagniert. Die Stadt hatte darauf gehofft, dass sie sinken. Daher soll das Tragen der Masken stichprobenartig kontrolliert werden.

Beim Fußballspiel spricht der Schiedrichter die Verwarnung aus, in der Marienstadt gibt es die gelbe Karte vom Ordnungsamt. Die Mitarbeiter werden jetzt nämlich stichprobenartig in der Stadt unterwegs sein und darauf achten, dass die Besucher in den vorgeschriebenen Bereichen auch eine Maske tragen. Doch während es beim Fußball nach der zweiten gelben Karte einen Platzverweis gibt, will Kevelaer nicht auf Strafen, sondern auf Kommunikation setzen. „Unser Ziel ist es zu erreichen, dass so viele wie möglich einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erläutert Ludger Holla vom Ordnungsamt. Strategie sei, die Leute anzusprechen und zu informieren. Daher steht auf den gelben Karten noch einmal, warum es wichtig ist, die Masken zu tragen. Besonderer Clou: Wer keine Maske dabei hat, bekommt vom Ordnungsamt auch gleich noch eine Einweg-Maske geschenkt. Direkt Bußgelder soll es nicht geben. Die würde man nur bei hartnäckigen Maskenverweigerern kassieren. Bislang sei das aber noch nicht nötig gewesen. Bei Kontrollen am Wochenende seien lediglich drei Personen ohne Mundschutz unterwegs gewesen. Einer davon war der Nikolaus. „Aber auch der hat dann gleich eine Maske aufgesetzt“, sagt Holla schmunzelnd.