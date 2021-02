Einbruch bei Passagier-Zahlen in 2020 : Wegen Corona: 78 Prozent weniger Fluggäste in Weeze

Wegen Corona: 78 Prozent weniger Fluggäste in Weeze

Einbruch bei Passagier-Zahlen in 2020

Ein seltenes Bild in Zeiten von Corona und Lockdown: ein startender Ryanair-Jet in Weeze. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Auch der Airport Weeze hat mit einem drastischen Einbruch bei den Passagierzahlen zu kämpfen. Zeitweise gab es 2020 so gut wie keinen Flugbetrieb.

Die Daten, die das Statistische Landesamt IT.NRW jetzt vorlegte, sind keine große Überraschung: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Fluggäste auch in Nordrhein-Westfalen stark eingebrochen. 2020 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW rund 5,64 Millionen Passagiere ab. Das sind 74,0 Prozent weniger Passagiere als im Jahr 2019. Damals waren rund 21,7 Millionen Fluggäste gezählt worden.

Hintergrund dieser drastischen Entwicklung ist die Corona-Pandemie. Zeitweise war der Flugbetrieb an den Airports quasi zum Erliegen gekommen.

Der Trend geht natürlich auch am Flughafen Weeze nicht vorbei. Sein Einbruch liegt etwa im Landesdurchschnitt: 78,3 Prozent weniger Fluggäste stiegen in Weeze in einen Flieger. 2020 gab es hier 133.000 Passagiere, ein Jahr zuvor waren es noch 613.800 gewesen.