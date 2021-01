Wegen Corona-Kontakten : Zur Sicherheit: Sitzung in Weeze verschoben

Zur Sicherheit: Sitzung in Weeze verschoben

WEEZE Der Bauausschuss der Gemeinde Weeze findet erst später statt. Mitarbeiter der Verwaltung hatten Kontakt zu Corona-Infizierten. Man will kein Risiko eingehen.

Eigentlich sollte am Dienstag, 26. Januar, die nächste Bauausschuss-Sitzung in Weeze stattfinden. Doch der Termin wurde jetzt verschoben. Hintergrund ist, dass Mitarbeiter der Verwaltung Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, wie Bürgermeister Georg Koenen erläutert. „In diesen Zeiten müssen wir vorsichtig sein und wollen alle schützen“, sagt er. Daher wurde die Sitzung nach einem interfraktionellen Gespräch verschoben. Jetzt soll am Dienstag, 9. Februar, ab 18 Uhr im Bürgerhaus getagt werden.