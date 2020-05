Rathäuser in Coronazeiten : Kevelaer bleibt zu, Weeze öffnet wieder

Kevelaer/Weeze Die Kommunen gehen in den Verwaltungsgebäuden einen unterschiedlichen Weg. Während die Marienstadt das Rathaus weiterhin geschlossen hält, sind die Verantwortlichen in der Nachbargemeinde bei dem Thema lockerer.

Die gute Nachricht vorweg: Weder in Kevelaer noch in Weeze ist bislang ein Mitarbeiter der Verwaltung positiv auf Covid-19 getestet worden. Die internen Maßnahmen zur Vorsorge haben offenbar Wirkung gezeigt. Vorsicht ist auch weiter in beiden Rathäusern das Gebot der Stunde, obwohl die Statistik Anlass zur Hoffnung in der Corona-Zeit gibt. So ist in Kevelaer die Zahl der Menschen in Quarantäne seit Mittwoch von 41 auf 32 gesunken (Stand Montagmittag). Doch gerade weil die Entwicklung so positiv ist, haben sich die Verantwortlichen in Kevelaer dazu entschieden, an der bisherigen Strategie festzuhalten. Im Klartext bedeutet das: Das Rathaus bleibt weiter für Besucher geschlossen. „Wir haben im Krisenstab auch noch einmal über das Thema gesprochen und waren der Meinung, dass es richtig ist, die bestehenden Maßnahmen beizubehalten“, sagt Ludger Holla von der Verwaltung.