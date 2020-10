Nach Vorwürfen aus Kevelaer : Corona-Nachverfolgung: Kreis weist Kritik zurück

Kevelaer Der Landrat wehrt sich gegen den Vorwurf aus Kevelaer, dass die Kommunikation katastrophal sei. Die Zusammenarbeit laufe gut, meint Wolfgang Spreen.

Um die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, bekommt der Kreis Unterstützung von einigen Kommunen. Neben Emmerich, Goch, Geldern und Rees hat auch Kevelaer diese Aufgabe übernommen, um das Kreis-Gesundheitsamt zu entlasten. Wie berichtet, gibt es aber Kritik aus der Wallfahrtsstadt, dass die Kommunikation mit dem Kreis nicht funktioniere. Das sieht Landrat Wolfgang Spreen völlig anders: „Wir haben in den vergangenen Monaten und auch aktuell alles getan, um den Informationsaustausch mit den Kommunen – auch am Wochenende – sicherzustellen. Bislang läuft die Zusammenarbeit sehr gut“, so der Landrat in einer schriftlichen Stellungnahme..