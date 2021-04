Projekt an den Grundschulen : Kevelaer will Corona-Lollitests unterstützen

30 Sekunden lutschen auf dem Stäbchen reicht (Symbolfoto). Foto: Jana Marquardt

Kevelaer Der Lollitest wurde an Schulen in Köln getestet. Bald könnten auch Grundschüler in Kevelaer mit dieser Methode auf das Coronavirus getestet werden.

Von Sebastian Latzel

30 Sekunden auf dem Stäbchen lutschen und dann ab ins Labor: So läuft der so genannte Lollitest ab, mit denen Kinder einfach und unkompliziert auf das Coronavirus getestet werden sollen. Die so gewonnenen Speichelproben einer Klasse kommen in ein gemeinsames Röhrchen und werden dann untersucht. Fällt die Probe positiv aus, müssen alle Schüler des Pools zu Hause nochmal einen Einzeltest machen, um infizierte Personen herauszufiltern. Dadurch würden wertvolle Ressourcen gespart.

Die von der Kölner Uniklinik entwickelte Lolli-Testmethode wurde vor den Osterferien drei Wochen lang in 22 Schulen in Köln erprobt, jetzt soll das Projekt offenbar landesweit ausgebaut werden.