Kostenpflichtiger Inhalt: Mehrere Vorfälle in Weeze : Betrüger nutzen Corona-Krise aus – neue Masche mit Impfterminen

Die Betrügerin gibt an, sie könne bei der Organisation von Impfterminen helfen (Symbolfoto). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Weeze Eine Frau gibt an, sie helfe in Corona-Zeiten und unterstütze Senioren im Auftrag der Gemeinde. Ein Ehepaar in Weeze wurde mit dieser Masche ausgeraubt.