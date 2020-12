Kevelaer, Weeze und Wachtendonk betroffen : Corona-Fälle in drei weiteren Kindergärten im Gelderland

Kevelaer/Weeze/Wachtendonk Der Kindergarten-Kunterbunt in Geldern ist aktuell wegen Corona geschlossen. Jetzt sind auch drei weitere Einrichtungen in der Region vom Virus betroffen.

Jetzt sind immer mehr Kindergärten von Corona betroffen. Am Mittwoch meldete der Kreis Kleve neue Fälle gleich in drei Einrichtungen des Gelderlandes. Einen oder mehrere Corona-Fälle gibt es im Kindergarten St. Antonius in Kevelaer, in Wachtendonk in der Kita „An der Nette“ und in Weeze in der Integrativen Kindertageseinrichtung Korallenriff.