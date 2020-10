Kein Trödelmarkt in diesem Jahr : Ein neues Kochbuch für den guten Zweck

TWISTEDEN Cilly Hawkins-Grüterich war fleißig in der Corona-Zeit. Den Erlös ihres neuen Kochbuchs möchte sie der Kinderkrebshilfe Düsseldorf und dem Royal-Air-Force-Museum Laarbruch spenden.

Sie ist in Weeze geboren und aufgewachsen und hat nach dem Schulabschluss 27 Jahre lang im Bankwesen gearbeitet, hauptsächlich auf Royal-Air-Force-Plätzen – auch in England. Danach führte sie 13 Jahre lang ein Geschäft in Kevelaer, in dem sie Altes und Schönes aus England verkauft hat. In der Adventszeit habe sie sich immer wieder eine besondere Spendenaktion einfallen lassen. Mal ging der Erlös an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation, mal an eine andere Stelle, bis sie damit begonnen habe, es der Kinderkrebsklinik Düsseldorf zu spenden.