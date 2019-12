Sportplatz in Winnenkendonk : Intitiative ging von der Stadt Kevelaer aus

Winnekendonk 33 Jahre Vorstandsarbeit, davon 24 Jahre als Vorsitzender: Willi Verheien hat mit viel Herzblut“ die Entwicklung von Viktoria Winnekendonk begleitet. Angesichts der aktuellen Debatte und besonders einer Reihe emotionaler Äußerungen in den sozialen Medien möchte er aus historischer Sicht zur Versachlichung der Debatte die Entwicklung um die Sportstätten darstellen.

1992 wurde das Vereinshaus am Platz an der Kevelaerer Straße vergrößert und aufgestockt. Die Stadt finanziert die neue Heizung und eine Sanierung der Sanitärräume, dazu kamen viel Eigenleistung und Spenden.

In der Folge wurde auch der Platz selbst verbessert, damit es nicht mehr Schlagzeilen wie „Schlammschlacht in Winnekendonk“ gibt. Drainage, Beregnung und eine Zaunanlage sorgten für einen optimalen Rasenplatz.

2010 Der Verein wächst und hat über 1000 Mitglieder. Es wurde zu eng an der Kevelaerer Straße. Eine neue Sportanlage sollte her.

2011 Baubeginn an der Sonsbecker Straße. Da dort nur kleine Umkleideräume geplant waren, sollte man das Haus an der Kevelaerer Straße weiter nutzen und dann die 500 Meter laufen. Für zunächst geplante drei Plätze oder einen Kunstrasenplatz reichte der Etat nicht. Es entstanden zwei Plätze, von denen einer aber ohne Stankett und damit nicht für alle Wettbewerbe nutzbar ist. Zudem kann auf einer Rasenfläche trainiert werden.

2004 Der erste Golddorf-Lauf in Winnekendonk. Die neue Laufabteilung nutzt auch die Räume an der Kevelaerer Straße.

2015 Zum Jahresende gibt es auf Initiative der Stadt ein Gespräch mit Verwaltung und Kirchengemeinde. Kämmerer Ralf Püplichuisen fragt laut Verheien den Vorstand, was passieren müsste, damit der Verein das Gelände an der Kevelaerer Straße aufgeben muss. Die Antwort lautet. die Erweiterung der Räume an der Sonsbecker Straße und ein neuer Sportplatz. Aus Sicht der Kirche wird erklärt, dass man erst über das Gelände verhandeln werde, wenn für den Verein eine adäquate Lösung gefunden worden ist.

Für Willi Verheien ist wichtig, deutlich festzuhalten, dass alle Initiativen immer von der Stadtverwaltung Kevelaer ausgingen. Der Verein habe nie hinter dem Rücken der Stadt gehandelt. Man könne die Situation in Winnekendonk nun aber auch nicht pauschal mit anderen Vereinen vergleichen: In Winnekendonk gibt es neben dem starken Fußballbereich bei den Männern auch mehrere Mannschaften im Frauenfußball. Und alle Nutzung hänge am derzeitigen Vereinshaus an der Kevelaerer Straße.