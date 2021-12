Christlicher Sender überträgt aus Kevelaer : Viele Glückwünsche zum 25. Geburtstag von Radio Horeb

Kevelaer Das christliche Radio Horeb ist seit 25 Jahren auf Sendung. Übertragen wird regelmäßig auch aus Kevelaer, wo es ein eigenes Büro gibt.

Radio Horeb hat seinen 25. Geburtstag mit einem zweitägigen Online-Kongress gefeiert. Den christlichen Radiosender katholischer Prägung aus Balderschwang mit einem Studio in Kevelaer erreichten zum Jubiläum zahlreiche Glückwünsche aus aller Welt. Die Gratulanten dankten allen, die an der erfolgreichen Entwicklung beteiligt sind, für ihr Engagement. Augsburgs Bischof Bertram Meier sagte, er sei stolz auf Radio Horeb. Wenn es diesen Sender nicht gäbe, müssten Wege gefunden werden, ihn ins Leben zu rufen.

Erinnert wurde zudem daran, dass Radio Horeb 2011 auch als einer der ersten Sender Deutschlands digital am Start war. Der ehemalige Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in München, Siegfried Schneider, hatte bereits vor einiger Zeit einmal den Sender in diesem Zusammenhang als einen der „großen Vorreiter für das digitale Radio“ bezeichnet. Sein Nachfolger Thorsten Schmiege unterstrich zum Jubiläum: Radio Horeb scheue keine Kosten und Mittel in puncto Technik und Redaktion, dem Hörer auch wirklich höchste Qualität zu bieten. „Das ist für einen Sender, der sich ausschließlich über Spenden- und Förderbeiträge finanziert, schon bemerkenswert. Das ist in der Form eher die Ausnahme.“