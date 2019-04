Schule in Kevelaer : Neue Konrektorin am Gymnasium Kevelaer

Christina Dier ist neue Konrektorin des Gymnasiums. Foto: ja/Schule

KEVELAER Vor einem Jahr wechselte Konrektorin Astrid Czubayko-Reiss vom Gymnasium Kevelaer als Schulleiterin nach Moers. Jetzt hat sie eine Nachfolgerin. Seit Beginn des Schulhalbjahres ist Christina Dier neue stellvertretende Schulleiterin in Kevelaer.

„Mit ihr konnte eine kompetente und erfahrene Kollegin gewonnen werden“, so Schulleiter Karl Hagedorn.

Christina Dier stammt aus Voerde absolvierte ihr Referendariat in Essen und unterrichtet seit 22 Jahren am Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel. Als Studiendirektorin für die Oberstufenorganisation in Wesel bringe Christina Diehr viel Erfahrung für die Schulverwaltung und Schulentwicklung mit, heißt es. „Ich freue mich auf meine neue Arbeitsstelle und die Zusammenarbeit mit den Schülern und den neuen Kollegen“, so die 52-Jährige. Sie freue sich, die Stellvertretung übernehmen zu können.

Es ist kein Geheimnis, dass Schulleiter Karl Hagedorn bald in den Ruhestand gehen wird. Um allerdings darüber nachzudenken, sich um die Nachfolge bei der Rektorenstelle zu bewerben, sei es viel zu früh, so Christina Dier. Sie wolle jetzt erst einmal in Kevelaer „ankommen“ und sich an der neuen Schule eingewöhnen.