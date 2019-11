Kandidatensuche in Weeze : Bürgermeisterwahl: CDU-Vorstand am Zug

WEEZE Die CDU in Weeze will sich im Vorstand über das Vorgehen bei der Suche nach einem Bürgermeister-Kandidaten abstimmen.

Auch Guido Gleißner brauchte etwas, um die Nachricht zu verdauen. „Dass Ulrich Francken nicht mehr antritt, hat uns alle doch sehr überrascht. Wir hatten alle damit gerechnet, dass er die erfolgreiche Arbeit für Weeze fortsetzt“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende. Nachdem man diese Nachricht verdaut habe, gehe der Blick nach vorne. Am Montagabend tagte turnusmäßig die Personalkommission der CDU, die sich um die Besetzung der Wahlkreise kümmert. Jetzt ist die Suche nach einem Bürgermeister-Kandidaten als neue Aufgabe dazu gekommen. „Wir haben in Ruhe über das Verfahren gesprochen, alles sacken lassen und das weitere Vorgehen abgestimmt“, erläutert Gleißner. In der kommenden Woche wird der Parteivorstand zusammenkommen. „Wir werden in aller Ruhe schauen, in welche Richtung der Zug fährt, es wird auf keinen Fall einen Schnellschuss geben.“ Klar sei aber auch, dass im Parteivorstand die Würfel fallen sollen, wie es bei der Kandidatenfrage weitergeht. „Wir als Mehrheitsfraktion haben hier eine besondere Verantwortung“, sagt Gleißner. Heißt, dass es nur selbstverständlich ist, dass die CDU auch einen Kandidaten aufstellt. Man habe im Team mit Ulrich Francken über 20 Jahre gut zusammengearbeitet und Weeze enorm nach vorne gebracht. Daher sei es wichtig, jemanden zu finden, der diesen erfolgreichen Weg fortsetzt.