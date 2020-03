Neuanlauf in Kevelaer : CDU-Vorstand für Mario Maaßen als Bürgermeisterkandidat

KEVELAER Nach der turbulenten Mitgliederversammlung, die im Rücktritt von Paul Schaffers gipfelte, will die CDU wieder auf Kurs kommen. Sie hat einen Kandidaten vorgeschlagen.

Das ging schnell. Nachdem es am Mittwochabend in der CDU kräftig gekracht hatte, weil die Mehrheit der Mitglieder nicht dem Vorschlag des Vorstands folgten, keinen Bürgermeister aufzustellen, hat jetzt der erste Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Mario Maaßen will als Bürgermeisterkandidat antreten. Der CDU-Vorstand hat ihn bereits einstimmt nominiert, teilte Pressesprecher Hubert van Meegen in einer Presseerklärung mit. Der 53‑jährige Maaßen ist bereits erster Stellvertretender Bürgermeister und sei aufgrund seiner langjährigen Ratstätigkeit und seiner leitenden Funktion bei der Bundespolizei bestens für das Amt geeignet, so van Meegen.