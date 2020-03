Wahl in Weeze : CDU nominiert Gleißner als Bürgermeisterkandidat

Wahl in Weeze

WEEZE Die CDU hat ihren Kandidaten nominiert. Guido Gleißner soll in Weeze Nachfolger von Ulrich Francken werden.

Mit großer Mehrheit hat die CDU am Montagabend Guido Gleißner zum Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 13. September nominiert. Immerhin 54 Mitglieder kamen zur gut besuchten Aufstellungsversammlung ins Marktcafé. 43 Mitglieder votierten für Gleißner, zehn stimmten in geheimer Wahl mit Nein, zudem gab es eine Enthaltung.