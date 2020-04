Vorstoß der CDU Kevelaer : CDU: Jeden Sonntag die Geschäfte öffnen

Kevelaer Die Kevelaerer Christdemokraten schlagen dem NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart vor, nach der Corona-Pandemie das Ladenöffnungsgesetz auszuweiten. Nur so könnten die Händler die Krise überstehen.

Die Corona-Krise, so hoffen alle, möge nicht mehr allzu lange dauern. Die Kevelaerer CDU denkt daran, wie dem notleidenden Einzelhandel nach dem Ende der Pandemie wieder auf die Beine geholfen werden kann. Am besten, so meint sie, mit verkaufsoffenen Sonntagen, die an keine Bedingungen mehr geknüpft sind. Eine entsprechende Bitte haben die Christdemokraten der Wallfahrtsstadt an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gerichtet.