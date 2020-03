Bürgermeisterwahl : CDU steht in Kevelaer vor der „Kein Kandidat“-Frage

CDU steht in Kevelaer vor der „Kein Kandidat“-Frage

Bei der Kommunalwahl geht es auch darum, wer als Bürgermeister in das Rathaus einzieht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Am Mittwochabend stellt die CDU in der Marienstadt die Weichen für die Wahl. Der Vorstand hat empfohlen, auf einen eigenen Bürgermeister-Bewerber zu verzichten.

Am Mittwochabend, 4. März, stellt die CDU in Kevelaer die Weichen für die Kommunalwahl. Um 20 Uhr beginnt die Aufstellungsversammlung in der Gaststätte „Zum Einhorn“. Spannender wird allerdings vermutlich die Mitgliederversammlung sein, die ab 19 Uhr im Vorfeld stattfindet. Denn bei der Veranstaltung wird CDU-Chef Paul Schaffers noch einmal erläutern, warum die Christdemokraten diesmal keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken wollen.