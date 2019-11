Kommunalpolitik in der Wallfahrtsstadt : CDU beantragt: Kita-Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder

Kommunalpolitik in der Wallfahrtsstadt

Kevelaer () Im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen für 2020 hat die CDU-Fraktion beschlossen, die vollkommene Beitragsfreiheit von Kita-Gebühren für Geschwisterkinder zu beantragen. „Neben der Einführung des zweiten beitragsfreien Jahres durch die Landesregierung will die CDU vor Ort noch mehr für Familien tun und sie finanziell entlasten“, so Mario Maaßen, Vorsitzender des federführenden Jugendhilfeausschusses im Rat.

Bisher zahlten Eltern mit zwei Kindergartenkindern in Kevelaer für das zweite Kind den halben Beitrag. Dieser fällt ab 1. August 2020 weg, wenn der CDU-Antrag im Stadtrat eine Mehrheit findet. Für die Stadt Kevelaer würde das 53.000 Euro Mindereinnahmen im Jahr 2020, also für den Zeitraum August bis Dezember, bedeuten, rechnet Maaßen aus. Die Idee der Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder ist in Kevelaer nicht neu.