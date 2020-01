Unterwegs durch Weeze : CDU informiert sich über Tierpark und Niersgestaltung

Weeze Die CDU sah sich mit interessierten Bürgern in Weeze um und machte sich ein Bild von verschiedenen Projekten.

(RP) Es hat Tradition bei der CDU in Weeze. Zu Beginn des neuen Jahres geht es zusammen mit den Bürgern durch den Ort. Eine willkommene Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen oder sich über kommende Projekte an Ort und Stelle ein Bild zu machen. Eine Aktion, die bereits zum 20. Mal stattfand. Neben Mitgliedern, Fraktion und Parteivorstand war auch Bürgermeister Ulrich Francken mit dabei. Vom Alten Markt ging es zum Feuerwehrgerätehaus und von dort zur geplanten Nierspromenade. Die Gruppe zog weiter zum Tierpark, der ja per Brücke mit dem Ort verbunden werden soll. Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers stellte unter dem Motto „Ganz nah dran“ die Arbeit sowie die noch anstehenden Projekte vor. Jährlich kommen mehr als 100.000 Besucher zu dem elf Hektar großen Areal, auf dem über 400 Tiere aus mehr als 50 Arten leben. Sie erläuterte den Bereich „Bildung und Artenschutz“ am Beispiel des Fledermaus-Info-Pfads mit seinen vier Stationen zum Trafoturm. Anschließend konnten sich die Teilnehmer ein Bild der Niers-Renaturierung machen. Im Frühjahr werden noch 25 Stileichen in Reihe gepflanzt und am Ufer Gras gesät, sodass auch Tiere hier festen Boden unter den Füßen bekommen.