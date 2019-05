Politik vor Ort : CDA blickt mit Laumann auf die Europawahl

Stefan Berger ist Redner an dem Abend. Foto: privat

Weeze Die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) lädt zu einem Abend rund um die Europawahl ein. Zu Gast in Weeze sind der Kandidat der CDU für das Europäische Parlament, Dr. Stefan Berger, und der Landesminister und CDA-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann.

„Auch wenn allerorten die Wichtigkeit dieser Wahl beschworen wird, ist das allgemeine Interesse derzeit noch gedämpft“, heißt es in der Pressemitteilung der CDA. Mit der Veranstaltung wolle man noch einmal auf die Wichtigkeit der Europawahl hinweisen und zu spannenden Themen Stellung nehmen. Im Vortrag von Laumann stehen sozialpolitische Fragen mit Bezug zu Europa, aber auch unserer heimischen Region im Fokus: Die Umgehung der Regelungen zu Mindestlohn und Sozialabgaben wie sie jüngst bei den „Paketboten“ zum Thema gemacht wurden, ebenso wie die Missstände in Schlachthöfen und anderen Branchen. Zu diesen Themen wird Minister Laumann unter anderem auch sprechen, da er hier auch mit seinem Ministerium stark engagiert ist. Vor der Rede Karl-Josef Laumanns hat Dr. Stefan Berger, Kandidat für das Europäische Parlament der CDU vom Niederrhein die Möglichkeit, sich und seine Ideen für die Europapolitik vorzustellen. Die Veranstaltung ist am Dienstag, 14. Mai, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Weeze, Vittinghoff-Schell-Park 1.