Caritas in Kevelaer: Caritas-Ehrenamtliche nehmen sich einmal Zeit für sich selbst

Kevelaer Wer stets für andere sorgt, muss auch gut für sich selbst sorgen – dies ist nur eine von vielen wertvollen Erkenntnissen, die die Teilnehmer beim diesjährigen Forum Gemeindecaritas mitnehmen konnten.

Dazu machten sich die Teilnehmer bewusst, von welchen Werten sie sich in ihrer Arbeit getragen fühlen. Danach ging es darum, was die Ehrenamtlichen benötigen, um gut in Beziehung zu sich selbst und zu anderen stehen zu können, und was die einzelnen Gruppierungen benötigen, um wertschätzende ehrenamtliche Arbeit leisten zu können. Dazu gab Ulla Jockweg-Kemkes den Ehrenamtlichen viele kleine, aber nützliche Tipps mit auf den Weg. Zum Beispiel: „Machen Sie sich bewusst, was Ihnen selbst gut tut. Planen Sie auch ganz bewusst Zeit dafür ein, die sie sich unter der Woche für sich selbst nehmen.“ Und natürlich: „Machen Sie sich bewusst, was Ihnen wichtig ist und was nicht. Dann fällt es leichter, auch mal ‚Nein‘ zu sagen.“