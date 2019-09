Beratungsangebot im Gelderland : Caritas steht Opfern bei sexueller Gewalt zur Seite

Sexuelle Gewalt ist oftmals ein Tabu. Foto: dpa

Die Beratungsstellen bieten Hilfe zu dem Thema an.

Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern ist deutlich weiter verbreitet als allgemein angenommen. In jeder Schulklasse sind durchschnittlich ein bis zwei Schüler betroffen, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Deutschen Jugendinstituts hervorgeht. Allein im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen rund 2400 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern angezeigt. Die Dunkelziffer liegt wohl erheblich höher.

Die Bandbreite sexueller Übergriffe ist vielfältig. Sie beginnt mit sexistischen Beschimpfungen, entweder verbal oder zum Beispiel per WhatsApp und reicht bis hin zu körperlicher Gewalt. Auch das Verschicken von Nacktfotos über soziale Netzwerke, oft aus Rache nach dem Ende einer Beziehung, zählt dazu. Solche Erfahrungen sorgen für Unsicherheit und Hilflosigkeit in den Familien der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Opfer leiden häufig lebenslang unter den Folgen. Hier setzt die Arbeit der Caritas-Beratungsstellen an. Die Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen nach sexuellen Gewalterfahrungen. Sie beraten kostenlos und unter Schweigepflicht.

Obwohl sexualisierte Gewalt ein zunehmendes Problem darstellt, verfügt die große Mehrzahl an Kindergärten und Schulen bislang nicht über ein Schutzkonzept, das den Umgang mit sexueller Gewalt regelt. Deshalb unterstützen die Caritas-Beratungsstellen auch Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen. Ziel ist es, dass Lehrer, Erzieher und Betreuer schon im Vorfeld für das Thema sensibilisiert sind und im Zweifelsfall wissen, wie sie adäquat reagieren und wo sie weitere Hilfe bekommen können. Auch anderen Einrichtungen können die Caritas-Beratungsstellen bei der Erstellung eines solchen Schutz- und Schulungskonzeptes behilflich sein.