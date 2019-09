Arbeit der Caritas : Caritas-Präsident zu Gast in Kevelaer

Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Dr. Peter Neher gibt Anregungen dazu, wie in der Arbeit der Caritas die Kirche sichtbar wird. Foto: Caritasverband

„Feuer und Flammer“ hieß die Veranstaltung im Rahmen des Zukunftsdialogs für die Mitarbeiter im Klostergarten. Dr. Peter Neher ist sicher: Entscheidend sind die Handlungen für die Menschen. Verband ist Teil der Kirche.

Wie wird in der Arbeit der Caritas die Kirche sichtbar? Und wie können Kirche und Caritas gemeinsam ihre Stärken zum Wohle der Menschen bündeln? Mit diesen und vielen anderen Fragen setzten sich die Mitarbeitenden der Caritas bei der Veranstaltung „Feuer und Flamme“ im Hotel Klostergarten in Kevelaer auseinander. Diese wurde vom Deutschen Caritasverband im Rahmen des Zukunftsdialogs „Caritas 2020“ veranstaltet.

Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, stellte gleich zu Beginn klar, dass Caritas und Kirche untrennbar zusammengehören: „Weil wir den Menschen helfen zu leben und ihnen neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. Damit stehen wir in der Tradition der biblischen Botschaft. So einfach ist das.“ Entscheidend seien hierbei weder die Kreuze in den Einrichtungen oder die Glaubenszugehörigkeit der Mitarbeitenden. Der entscheidende Punkt seien die Handlungen für die Menschen. „Unser menschenfreundliches Tun macht sichtbar, dass wir alle im Dienste Gottes stehen“, so Dr. Peter Neher.

INFO Der größte Wohlfahrtsverband Organisiert ist die Caritas in Deutschland als katholischer Wohlfahrtsverband und bildet heute den größten unter den sechs deutschen Wohlfahrtsverbänden. Unter seinem Dach bündeln die Verbände sowie einige Orden ihre Arbeit.

Andreas Becker, Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, verwies auf die zahlreichen Berührungspunkte, die es bereits zwischen Caritas und Kirche gebe: „Bei unseren monatlichen Betriebsgottesdiensten, in unserem Atempausen-Programm, im Bereich Gemeindecaritas und in vielen kleineren und größeren Projekten wird sichtbar und spürbar, dass wir Teil der Kirche sind.“ Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Caritas sei dem Verband so wichtig, dass sie sogar Teil der strategischen Verbandsplanung sei.